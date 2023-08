Spagna: Vox su vacanze Sanchez, sembra che preferisca il Marocco al nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il partito sovranista spagnolo Vox "sembra che a Pedro Sanchez piaccia più il Marocco che la Spagna". La formazione guidata da Santiago Abascal lo ha affermato su Twitter commentando la notizia secondo cui il leader socialista ha deciso di trascorrere le vacanze estive con la sua famiglia a Marrakech. Per Vox, questo è "già successo con la politica verso il Sahara, con le porte aperte all'immigrazione clandestina o con i continui aiuti per migliorare l'irrigazione marocchina quando gli agricoltori spagnoli soffrivano la siccità". (Spm)