Brasile: 10 morti e 3 feriti in operazione della polizia in favela di Rio de Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i dieci morti, riferiscono le autorità, anche Carlos Alberto Marques Toledo, noto come Fiel da Penha, considerato il responsabile dello spaccio di droga nella favela di Chatuba e per questo ricercato dalla polizia. La polizia non ha fornito le identità degli altri 9 morti e dei due feriti, né le prove dell'appartenenza all'organizzazione criminale. La Polizia Civile sostiene che Vila Cruzeiro è una delle principali roccaforti del Comando Vermelho, dove i banditi si riuniscono per organizzare attività illecite e invasioni di territori di bande nemiche. (Brb)