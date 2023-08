Sport: Santanchè partecipa a presentazione Adriatica Ionica Race

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro Daniela Santanchè "ha partecipato all'evento di presentazione dell'Adriatica Ionica Race, la competizione ciclistica organizzata dall'ASD Sportunion di Moreno Argentin che dal 22 al 24 settembre toccherà in tre tappe Abruzzo, Puglia e Calabria per un totale di 600 chilometri. Il merito di questa competizione, commenta il ministro Santanchè, è "aver saputo coniugare la corsa, con i territori e quindi con la valorizzazione dell'Italia nel mondo. I nostri territori vogliono dire appartenenza, orgoglio e identità. Queste manifestazioni sportive - prosegue - ci rendono più fieri di essere italiani. Apprezzo molto il collegamento con l'enogastronomia, visto che la nostra è una nazione di specificità. L'Italia - conclude Santanchè - ha un potenziale di 90.000 chilometri di piste ciclabili, oltre a 60.000 chilometri di strade secondarie che possono essere sfruttate. Se riusciamo a realizzarle e a valorizzarle, il turismo legato alle ciclovie può diventare davvero un volano per l'economia della nostra nazione". (Rin)