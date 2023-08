Roma: Di Stefano (Udc-FI), su 5G finalmente sindaco si prepara a incontro con operatori telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ho posto attraverso un'interrogazione, e successivamente in Aula alla presenza del Sindaco Gualtieri in sede di discussione sull'assestamento del bilancio di Roma Capitale, la questione della poca trasparenza relativa al project financing 5G proposto da un raggruppamento di imprese di cui non si conoscono né i nomi dei partecipanti né tantomeno la solidità economico-finanziaria. Lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina. "Nei giorni scorsi - prosegue Di Stefano - sulla vicenda è intervenuto l'Antitrust, chiedendo al Campidoglio misure correttive necessarie a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto alla realizzazione del progetto, e oggi leggiamo con soddisfazione da fonti di stampa che il Sindaco Gualtieri ha convocato per la fine di questo mese gli operatori delle telecomunicazioni presenti in Italia da decenni". "In una città normale - conclude il consigliere - avrebbero dovuto essere questi, secondo logica, i proponenti di un progetto così importante, o quantomeno questo incontro avrebbe dovuto tenersi all'inizio del percorso. Ma Roma, si sa, è una città a sé; ad ogni buon conto auspichiamo che pian piano si diradino le ombre su questa vicenda, e si ripristini la semplice normalità nella gestione del progetto".(Com)