Usa: pena di morte per Richard Bowers, responsabile strage in una sinagoga a Pittsburgh nel 2018

- È stato condannato a morte Richard Bowers, responsabile della sparatoria di massa avvenuta in una sinagoga a Pittsburgh, in Pennsylvania, a seguito della quale sono morte 11 persone. La giuria ha raggiunto un verdetto unanime questa mattina, dopo una deliberazione durata più di dieci ore. Il 50enne residente a Baldwin è stato condannato alla pena capitale dopo un processo durato circa due mesi. “L’imputato si è sempre mostrato fiero di aver commesso la strage più terribile contro la comunità ebraica nella storia degli Stati Uniti: alla luce di tutte le morti, l’unica punizione adeguata è la pena di morte”, ha detto in una nota Eric Olshan, procuratore del distretto giudiziario occidentale della Pennsylvania. Durante il processo, l’accusa ha affermato che Bowers voleva “uccidere quanti più ebrei possibile”, essendo motivato da ragioni antisemite. Affermazioni che non sono state smentite dalla difesa, che ha invece sottolineato che l’imputato soffre di problemi psicologici e sarebbe incapace di pensare razionalmente. (Was)