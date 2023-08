Egitto: revocato il bando su sequestro fondi di 146 membri dei Fratelli musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte del Cairo per le questioni urgenti ha deciso di revocare il sequestro dei fondi di 146 membri dei Fratelli musulmani, per la prima volta dal rovesciamento dell'ex presidente egiziano Mohamed Morsi nel 2013. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra "Al Araby al Jadid", specificando che la decisione giunge dopo la richiesta avanzata dal capo del Comitato per le procedure di sequestro, inventario, gestione e disposizione dei fondi dei Fratelli musulmani. Il tribunale ha motivato la decisione dichiarando che "i motivi per il sequestro dei loro beni sono venuti meno", senza fornirne specifiche. La sentenza prevede la revoca di tutti i beni immobili, fondi liquidi, conti bancari, depositi, azioni, obbligazioni e titoli di Stato appartenenti alle 146 persone coinvolte. Le persone coinvolte non sono personaggi noti, né leader di primo o secondo livello dei Fratelli musulmani.(Cae)