Decreto Infrazioni: al via prima chiama su fiducia in Aula Camera

- E' cominciata, nell’Aula della Camera, la prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Dalle 19:30 spazio all’esame degli ordini del giorno, alle dichiarazioni di voto e, entro le 24, al voto finale. Il provvedimento è in scadenza il prossimo 12 agosto.(Rin)