- Via libera, da parte dell’Aula del Senato, con 110 sì, 60 no e nessun astenuto, al disegno di legge di delega al governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e collegato alla manovra di finanza pubblica. Il provvedimento passa, ora, di nuovo all’esame dell’Assemblea di Montecitorio per la terza e definitiva lettura.(Rin)