Imprese: Montani (Bper), positiva dinamica di risultati operativi, eccellente redditività

- I risultati del primo semestre, che registrano un utile netto di periodo pari a 704,6 milioni di euro, “sono motivo di particolare soddisfazione per la Banca: lo sforzo commerciale ed organizzativo messo in campo, infatti, ha consentito di ottenere una positiva dinamica dei risultati operativi ed un’eccellente redditività”. Lo dichiara l’Amministratore delegato di Bper Banca, Piero Luigi Montani, commentando i risultati consolidati al 30 giugno 2023. “Il semestre appena concluso registra un quadro macroeconomico caratterizzato da un’attività economica tornata a crescere nel primo trimestre e sostanzialmente stabile nel secondo e da un’inflazione in calo che però si è mantenuta su livelli elevati”, sottolinea Montani, che aggiunge: “I proventi operativi pari a 2.652,3 milioni di euro hanno fatto rilevare un’ottima performance con una crescita del 48,4 per cento rispetto al primo semestre del 2022, in particolare grazie ad una forte accelerazione del margine di interesse e a una solida performance commissionale. Migliora la qualità del credito che presenta tassi di default ancora molto contenuti e un Npe ratio che si è attestato al 2,7 per cento lordo (1,1 per cento netto) in calo rispetto a fine 2022 e al grado di copertura dei crediti deteriorati pari a circa il 60 per cento. È proseguito il trend positivo relativo al processo di derisking della Banca grazie a due operazioni di cessione di due portafogli di crediti Utp concluse nel mese di aprile e di maggio per un valore esigibile complessivo pari a circa 900 milioni di euro consentendo così un’ulteriore contrazione dei crediti non performing. Ai risultati finanziari si affiancano ottimi livelli di patrimonializzazione: i profili di capitale e liquidità della Banca rimangono infatti elevati grazie ad una generazione organica di capitale che permette al Cet1 ratio proforma4 di raggiungere il 14,0 per cento, valore ampiamente superiore all’attuale requisito minimo Srep dell’8,5 per cento; anche la posizione di liquidità presenta indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste”. (Rin)