Medio Oriente-Cipro: Christodoulides e Abbas concordano trilaterale con Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, si è recato oggi in visita a Ramallah, dove ha incontrato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, con cui ha concordato di organizzare un incontro trilaterale con la Grecia. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”. Quella di Christodoulides è la prima visita di un presidente cipriota nel territorio palestinese dal 2015. “Questa visita è un'importante opportunità per migliorare le relazioni di amicizia e cooperazione reciproca in vari settori, come il commercio e il turismo”, ha detto Abbas, ringraziando il presidente cipriota per il sostegno di Nicosia. Christodoulides ha affermato di essere favorevole a “una soluzione a due Stati per la Palestina basata sui relativi voti delle Nazioni Unite del 1967” e si è detto grato ad Abbas per l’appoggio di “lunga data” nell’ambito della questione cipriota. “Cipro e Palestina si trovano in una regione difficile, non possiamo cambiare la geografia, ed è per questo che tutti i Paesi della regione devono lavorare insieme per creare le condizioni utili a risolvere le differenze nel rispetto del diritto internazionale”, ha detto Christodoulides. (Gra)