Imprese: Montani (Bper), aumentiamo guidance 2023 con utile a 1,1 miliardi

- Il miglioramento delle prospettive macroeconomiche e dei tassi d’interesse rispetto alle attese nonché l’ottimo andamento del business “ci consentono di aumentare la guidance per il 2023 sulle principali metriche prevedendo di poter raggiungere un utile netto ordinario di circa 1,1 miliardi di euro”. Lo dichiara l’Amministratore delegato di Bper Banca, Piero Luigi Montani, commentando i risultati consolidati al 30 giugno 2023. “Costanti sono gli avanzamenti nell’integrazione delle tematiche Esg ed importante è lo sforzo profuso dalla Banca per contribuire alla transizione ecologica e alla creazione di una società più sostenibile, equa ed inclusiva. Grande è la soddisfazione derivante dal perseguimento degli sfidanti obiettivi di Piano Industriale in termini di riduzione degli impatti ambientali e di gestione delle diversità”, sottolinea Montani, che aggiunge: “Mi preme infine ricordare che la Banca ha dimostrato massima attenzione e vicinanza alle famiglie e alle imprese duramente colpite dal maltempo in Emilia-Romagna con interventi di assistenza e finanziamenti straordinari e con l’avvio di una raccolta fondi, aperta ai clienti e a tutti i dipendenti della Banca a favore della Croce Rossa Italiana impegnata nella gestione dell’emergenza causata dalle forti alluvioni. Consapevoli delle incertezze di un complesso quadro macroeconomico, affrontiamo il resto dell’anno in corso con fiducia, convinti che riusciremo a consolidare i livelli di redditività finora ottenuti a beneficio di tutti gli stakeholders grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, uniti alla robusta posizione patrimoniale e di liquidità e alla solida qualità del credito”. (Rin)