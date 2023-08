Pnrr: Angelucci (Pd), presidente Franco pretestuoso su legame fra politica e malavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni del Presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, sono a dir poco sopra le righe. Accostare la proliferazione della malavita nel Municipio delle Torri ai governi di centrosinistra della città, ignorando peraltro i 5 anni della devastante esperienza Raggi, è un'iperbole sconclusionata, una forzatura politica inaccettabile e dovrebbe scusarsi. Così in una nota il consigliere capitolino Pd, Mariano Angelucci. "Consigliamo a Franco di concentrarsi sui bellissimi progetti legati alla rigenerazione e valorizzazione del territorio, - aggiunge - senza l'ansia di dover mettere la bandierina del suo partito sulle cose che saranno fatte. Domani, ad esempio, sarà presentato il magnifico Parco Solare delle Torri, un progetto all'avanguardia, un esempio di buona amministrazione, frutto della collaborazione fra i diversi livelli dell'amministrazione comunale. Tutti i presidenti di Municipio ci troveranno sempre al loro fianco, a prescindere dal colore politico, per sostenere, promuovere e immaginare il cambiamento in meglio dei nostri territori. Per questo siamo accanto al presidente del Municipio Roma VI affinché gli investimenti che insistono sul territorio, siano confermati, malgrado i tagli applicati dal Governo nazionale di centrodestra". (Com)