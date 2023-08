Trasporti: Filt Cgil su Italo, dopo due scioperi e lunga trattativa rinnovato contratto di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mobilitazione che ha registrato una grande adesione - commenta infine la Filt Cgil - ha contribuito all'accordo che porta miglioramenti, oltreché economici, anche sull'articolazione dell'orario di lavoro e sulla conciliazione con i tempi di vita privata. Rimangono ancora alcuni punti di criticità che saranno affrontati per essere risolti, a partire dai prossimi mesi e che riguardano i temi gestionali correlati all'impiego del personale (smart working, part-time, sistema di welfare, mitigazione turni personale viaggiante, corretta applicazione livelli d'inquadramento). L'ipotesi di accordo, che non ha visto la sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni sindacali, sarà sottoposta al referendum tra lavoratrici e i lavoratori e da parte nostra ci attiveremo sin da subito per ricomporre l'unitarietà sindacale perché riteniamo che, nel contesto dato, questo accordo rappresenti un primo miglioramento delle condizioni economiche e normative dei ferrovieri di Italo". (Com)