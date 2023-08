Trasporto aereo: Wizz Air ordina 75 ulteriori aeromobili della famiglia A321neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wizz Air, la compagnia aerea europea ultra-low cost, ha siglato un contratto per 75 ulteriori aeromobili della famiglia A321neo. Wizz Air è un operatore interamente Airbus, con una flotta di oltre 180 aeromobili della famiglia A320 attualmente in servizio. L'A321neo è il più grande aeromobile della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e agli Sharklet, l’aeromobile consente di ridurre del 50 per cento la rumorosità e di ottenere un risparmio di carburante e di CO2 di oltre il 20 per cento rispetto ai velivoli a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia attualmente disponibile. Ad oggi sono stati ordinati quasi 5.200 A321neo da clienti di tutto il mondo.(Com)