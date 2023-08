Fisco: Borghesi (Lega), sarà più giusto grazie a disegno legge delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al disegno di legge delega, "approvato oggi in Senato, apriamo a un nuovo sistema fiscale. Meno tasse per le imprese: si pagheranno ad anno concluso, superando il secondo acconto di novembre e prevedendo un versamento delle imposte rateizzato a partire da gennaio, sarà abolita l'Irap, finora pagata anche da chi era in perdita, ci saranno detrazioni per l'acquisto di beni strumentali e per le assunzioni. Fatti concreti come la razionalizzazione delle aliquote Irpef, aprendo a una riduzione progressiva e andando verso la diminuzione dei redditi delle persone fisiche. Un fisco vicino ai cittadini, con il superamento della ritenuta d'acconto e una rimodulazione delle aliquote Iva, legata alle tipologie dei beni di consumo, lo sfoltimento della giungla dei bonus e delle deduzioni, l'introduzione di una flat tax sulle tredicesime e gli straordinari. Abbiamo scongiurato l'aumento delle imposte sulla casa, come qualcuno a sinistra invece avrebbe voluto. Misure concrete, attuate nei prossimi mesi a partire da questo testo grazie all'impegno della Lega al governo e in Parlamento, per un sistema fiscale non più opprimente ma collaborativo, che chiede il giusto a imprese e cittadini". Lo afferma, in una nota, il senatore Stefano Borghesi, capogruppo della Lega in commissione Finanze.(Com)