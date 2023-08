Algeria: firmata intesa per facilitare applicazione imposta sul patrimonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro ha dichiarato che questo accordo “è in linea con gli impegni del presidente della Repubblica (Abdelmadjid Tebboune) a favore della completa digitalizzazione del settore finanziario”. “L’intesa vuole inoltre attuare le direttive del Consiglio dei ministri circa le basi per l’imposta sullo smaltimento dei rifiuti domestici e l’imposta sul patrimonio”, ha proseguito il ministro, secondo il quale l’accordo “consentirà all'amministrazione fiscale di beneficiare dei primi servizi digitali”. Tebboune aveva dato istruzioni durante il Consiglio dei ministri dello scorso ottobre per accelerare la digitalizzazione del settore fiscale con l'obiettivo di stabilire una valutazione accurata delle risorse. (Ala)