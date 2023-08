Scuola: Celli-Fermariello (Pd), vergognoso atto vandalico a media Castelverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto alcuni vigliacchi hanno vandalizzato le aule della scuola media di via Città Sant'Angelo a Castelverde nel Municipio Roma VI un fatto inaccettabile che denunciamo fermamente. Lo dichiarano Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea capitolina e Carla Fermariello, presidente della commissione Scuola di Roma Capitale. "Saranno sempre i cittadini a pagare per i danni provocati da chi non ha a cuore la nostra città e il nostro territorio, che ha bisogno di spazi idonei per la ripresa a settembre dell'attività scolastica. Insieme all'azione di ripristino sono già partite le operazioni per risalire ai responsabili, che ci auguriamo vengano identificati quanto prima. Non c'è spazio per la violenza nella nostra città, soprattutto nei luoghi destinati alla crescita e alla formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Esprimiamo piena solidarietà a tutta l'amministrazione municipale, al dirigente scolastico, ai docenti, agli alunni e alle famiglie che affidano ogni giorno i propri figli alle nostre scuole", concludono. (Com)