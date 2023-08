© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: opposizione in esilio, giunta militare tenta di “camuffare imminente sconfitta” - La riduzione di pena concessa dalla giunta militare al potere a Naypyidaw alla consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e al presidente Win Myint deposti dal colpo di stato “non è solo un tentativo minimo e simbolico di placare la rabbia dell’opinione pubblica verso gli atti terroristici illegali dei militari, ma è anche un tentativo di camuffare la sua imminente sconfitta”. Lo afferma un comunicato del Governo di unità nazionale (Nug) del Myanmar, l’opposizione in esilio. I due leader “non hanno commesso alcun reato” e le condanne a loro carico “sono state sia illegali che ingiuste”; “sono stati ingiustamente arrestati e imprigionati, devono essere rilasciati senza condizioni e tutte le punizioni loro inflitte sono nulle ab initio”, si legge in una nota del ministero della Giustizia del governo in esilio. (segue) (Res)