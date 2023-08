© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam-Filippine: ministri Esteri concordano di rafforzare cooperazione - I ministri degli Esteri del Vietnam, Bui Thanh Son, e delle Filippine, Enrique Manalo, hanno presieduto oggi la decima riunione della Commissione congiunta sulla cooperazione bilaterale, nella quale hanno esaminato lo stato delle relazioni e l’attuazione del piano d’azione per il periodo 2019-2024 e hanno concordato misure per promuovere ulteriormente la collaborazione in vari settori. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency” (“Vna”). In particolare, le parti intendono rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza, promuovere la cooperazione marittima e oceanica e portare rapidamente l’interscambio commerciale a dieci miliardi di dollari. Inoltre, è stato convenuto di promuovere la cooperazione in altri campi come l’agricoltura, la cultura, il turismo, l’istruzione, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’ambiente e gli scambi tra i popoli. (Res)