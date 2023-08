I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: Rocca sceglie i nuovi presidenti delle Ater provinciali, commissariata Frosinone - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha scelto i nuovi presidenti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) provinciali. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", sono stati nominati commissari straordinari Enrico Dellapietà in quota Forza Italia per la provincia di Latina, mentre Luigi Gerbino per la provincia di Rieti e Diego Bacchiocchi per la provincia di Viterbo, entrambi vicini a Fratelli d'Italia. In base a quanto si legge sui decreti di nomina, l'incarico di commissario straordinario delle Ater provinciali, decorrerà dalla data di nomina ed avrà termine con la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda. Il compenso graverà sul bilancio dell’Azienda stessa e pertanto senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale. La procedura è in linea con quanto già attuato per il Comune di Roma, dove Orazio Campo è stato nominato prima commissario - per un tempo breve ma necessario alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione - e successivamente presidente, dopo il via libera della commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Lazio. Per quanto riguarda la provincia di Roma l'incarico di commissario è detenuto attualmente e ad interim, da Tony Bruognolo, vicino alla Lega. In questo caso si attende la riconferma. A meno di sorprese dell'ultimo momento, invece, sarà ancora Antonio Passerelli alla guida dell'Ater di Civitavecchia, stavolta nella veste di commissario straordinario, dopo aver svolto il ruolo di presidente. Su di lui sono stati stati sollevati dei dubbi da parte del coordinamento cittadino della Lega, perché considerato "uomo di sinistra". Infine, per quanto riguarda l'Ater della provincia di Frosinone scatta il commissariamento, con la successiva nomina di un nuovo management: il nome più accreditato è quello dell'ex presidente della provincia Antonello Iannarilli di Fd'I. Il commissariamento è stato disposto per far fronte a “situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente”, si legge nella delibera. Con successivo decreto del presidente Rocca si provvederà al conferimento dell’incarico di commissario straordinario per l’esercizio temporaneo delle funzioni previste dalla legge e dallo statuto, in capo al Presidente e al Consiglio di amministrazione dell’Azienda, per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile. (segue) (Rer)