I fatti del giorno - Roma (2)

- Rifiuti: termovalorizzatore Roma, ricorso associazioni al Consiglio di Stato, udienza 24 agosto - Hanno presentato ricorso il 28 luglio scorso al Consiglio di Stato per chiedere la sospensione della procedura di realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Sono i comitati e le associazioni ambientaliste che avevano già presentato una richiesta di sospensiva - poi respinta - al Tribunale amministrativo del Lazio. A presentare il ricorso per l'appello sono stati il Comitato No inceneritore Santa Palomba e l'associazione Verdi ambiente e società, rappresentate dagli avvocati Antonello Ciervo, Giuseppe Libutti e Michele Trotta. La prima udienza è attesa per il 24 agosto. (segue) (Rer)