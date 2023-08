I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: cartucce di fucili e droga in appartamenti occupati, 2 sgomberi in via Venafro - Cartucce di fucili, cocaina e hashish sono stati trovati in due appartamenti occupati in via Venafro a Roma. Questa mattina la polizia del Distretto San Basilio, unitamente al personale della polizia locale di Roma Capitale e Ater Roma, hanno effettuato operazioni di sgombero che hanno interessato i due appartamenti ubicati entrambi nella stessa via. All'interno di uno degli appartamenti sono state trovate cartucce di fucili. In particolare, nei pressi dell'area interessata dagli sgomberi, l'unità cinofila antidroga della polizia di Stato ha trovato all'interno di un frigorifero abbandonato un consistente quantitativo di sostanza stupefacente occultato all'interno di un barattolo di caffè. In totale sono stati rinvenuti e sequestrati 100 involucri già predisposti per lo smercio, contenenti cocaina e hashish. Ieri pomeriggio, inoltre, si è svolto un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano. Nello specifico nelle stazioni della metropolitana Linea B fermata "Ponte Mammolo", che ha visto impegnati i poliziotti del distretto San Basilio, due equipaggi del reparto prevenzione crimine e un'unità del Reparto cinofili antidroga. Nel corso dell'attività e nel corso dei quattro posti di controllo nel quartiere "Colli Aniene" sono state identificate 178 persone, una è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità e altre due sono state segnalate alla prefettura poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre sequestrati circa 3,2 grammi di hashish. Infine, in seguito a un controllo in un negozio in via Pier Silverio Leicht, zona Torraccia, gli agenti hanno accertato una violazione di carattere amministrativo con sanzione di 150 euro poiché risultavano accesi i dispositivi elettronici per il gioco lecito durante l'orario di sospensione del funzionamento disposto dalle vigenti normative comunali, oltre a violazioni inerenti le condizioni igieniche segnalate all'Autorità sanitaria competente. (segue) (Rer)