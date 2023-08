I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio Ciampino: procura apre fascicolo e scattano i primi sequestri - La procura di Velletri ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti, in merito all’incendio che da sabato mattina sta bruciando tonnellate di rifiuti nella discarica di via Enzo Ferrari a Ciampino. Delegati ad indagare, coordinati dal sostituto procuratore Giuseppe Travaglini, sono gli agenti della polizia locale di Ciampino, la tenenza dei carabinieri di Ciampino e i carabinieri del Noe di Roma. Fin da subito sono scattati i primi sequestri di tutto ciò che poteva essere messo sotto sigilli: una parte dell’area non interessata dal rogo, la direzione e gli uffici amministrativi oltre ad una voluminosa serie di documentazione relativa alla gestione dell’impianto e, soprattutto, alla messa in sicurezza dello stesso. Il resto dell’impianto sarà messo sotto sequestro, probabilmente domani mattina, non appena i vigili del fuoco ultimeranno anche lo smassamento per spegnere le ulteriori braci sotto i cumuli di rifiuti. A quel punto sarà possibile effettuare degli accertamenti utili a stabilire la natura del rogo e a eventuali responsabilità. (segue) (Rer)