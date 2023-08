I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio Ciampino: finestre e porte chiuse, nessuna raccomandazione a Roma, regole Regione Lazio - Dopo l'incendio che ha colpito sabato l'impianto di trattamento dei rifiuti di Ciampino, vicino Roma, la Regione Lazio ha annunciato delle prescrizioni per 8 Comuni alle porte di Roma, compreso Ciampino. Le raccomandazioni non riguardano Roma. A Ciampino, Marino, Albano, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Ariccia, Lanuvio, Frascati si prescrive di tenere chiuse porte e finestre, limitare spostamenti e uso del condizionatore, lavare frutta e verdura. "Nessuna raccomandazione per Roma Capitale ma le misure di prudenza vanno seguite oltre che a Ciampino anche nei comuni dell'area dei Castelli", in particolare a Lanuvio Grottaferrata, Albano, Marino, Castelgandolfo, Ariccia e Frascati. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine della Cabina di regia, dedicata alle conseguenze del rogo. Rocca ha spiegato che la situazione è monitorata e che seguiranno aggiornamenti. (Rer)