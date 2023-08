Piemonte: Cirio, governo ha fatto bene a porsi il problema sulla spesa dei fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io con Fitto ho un'interlocuzione quotidiana, anche perché ci lega anche un'amicizia: siamo stati parlamentari a Bruxelles per tanti anni. Questo rapporto mi ha permesso di vivere assieme al governo tutte queste varie fasi di verifica di attuazione del Pnrr. Ritorno a dire che il fatto che il governo preventivamente e tempestivamente si ponga il problema di riuscire a spendere tutti i soldi e meritorio, dimostra serietà. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "Forse il dubbio prima e la garanzia di saper spendere dopo. Io vedo con favore tutto questo e nella ricognizione del Piemonte non ci sono risorse che mettono in crisi i nostri progetti strategici, e quindi andiamo avanti insieme. Tra l'altro, a breve il ministro Fitto ha annunciato la delibera di estensione dei fondi di Coesione, che noi useremo per rilanciare tutto il sistema della sanità territoriale e del personale", ha concluso Cirio. (Rpi)