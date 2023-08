I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: riciclaggio di denaro, figlio presidente Petro e la sua ex moglie si dichiarano innocenti - Il figlio del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolas Petro, e la sua ex moglie, Day Vasquez, arrestati per il presunto reato di riciclaggio di denaro e arricchimento illecito, si sono dichiarati innocenti in sede giudiziaria. Nicolas Petro è imputato per i reati di riciclaggio di denaro e arricchimento illecito, mentre Vasquez deve rispondere dei reati di riciclaggio di denaro e violazione dei dati personali. Nicolas Petro Burgos, che ha annunciato di essere disposto a collaborare con la giustizia, è stato arrestato sabato mattina nell’ambito di un’inchiesta della Procura generale per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito. Insieme a lui è stata arrestata l’ex moglie Daysuris (Days) Vasquez, sospettata di riciclaggio e violazione di dati personali. Il presidente Gustavo Petro ha confermato la notizia su Twitter. “Come persona e come padre mi addolora molto tanta autodistruzione e il fatto che uno dei miei figli vada in carcere; come presidente della Repubblica, ho fatto in modo che l’accusa avesse tutte le garanzie da parte mia per procedere secondo la legge”, ha scritto il capo di Stato. “Auguro a mio figlio fortuna e forza. Possano questi eventi forgiare il tuo carattere e possa tu riflettere sui tuoi errori”, ha aggiunto. “Come ho affermato davanti al procuratore generale, non interverrò né farò pressioni sulle sue decisioni; che la legge faccia liberamente il suo corso”, ha concluso. (segue) (Res)