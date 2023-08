© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: condannati sei sindacalisti per cospirazione, protesta ong diritti umani - La giustizia del Venezuela ha condannato sei sindacalisti arrestati nel 2022 a 16 anni di carcere con l'accusa di "cospirazione" e "associazione a delinquere". Membri di Bandiera Rossa (partito la cui dirigenza è stata revocata e sostituita dalla Corte suprema), i sei sono accusati di aver organizzato un presunto assalto a un fortino militare nello Stato occidentale di Merida, con l'obiettivo di prendere in consegna l'allora ministro del Petrolio, Tareck el Aissami. La sentenza è stata criticata con vigore da diverse organizzazioni dei diritti umani, in gran parte concordi nel denunciare che le prove esibite a carico dei condannati - alcuni fermo immagine del telefonino o conversazioni in programmi di messaggistica - contenevano solo informazioni sulle manifestazioni che erano in procinto di organizzare per chiedere aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro. (segue) (Res)