I fatti del giorno - America latina (4)

- Brics: ambasciata di Bolivia a Mosca, consegnata nota su desiderio adesione a gruppo - L'ambasciata della Bolivia in Russia ha consegnato una nota in cui si esprime il desiderio del paese sudamericano di aderire al gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Lo ha dichiarato l'ambasciatrice della Bolivia a Mosca, Maria Luis Ramos Ursagaste, in un briefing con la stampa. “Abbiamo trasmesso a tutti i Paesi questa nota sulla nostra volontà di aderire ai Brics e, successivamente, per decisione del gruppo abbiamo inoltrato l'invito del presidente della Bolivia Luis Arce, proprio perché abbiamo già presentato domanda", ha detto l'ambasciatrice ai giornalisti. Sembrano sempre di più i Paesi che intendono aderire al gruppo Brics, tra cui Argentina, Iran e, secondo il ministero degli Esteri cinese, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto. (segue) (Res)