I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: attacco al sistema giudiziario, hacker arrestato e deputata indagata - La Polizia federale del Brasile ha arrestato l'hacker Walter Delgatti Neto, accusato di avere violato il sistema informatico della Banca nazionale di monitoraggio carcerario (Cnj) per inserire falsi mandati di arresto e di scarcerazione. Tra questi era stato inserito il falso mandato di arresto del giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes. "I reati indagati sono avvenuti tra il 4 e il 6 gennaio 2023, quando sarebbero stati inseriti nel sistema del Cnj e di altri tribunali brasiliani 11 permessi di scarcerazione per persone arrestate per vari motivi e un falso mandato di cattura a danno del giudice Moraes", afferma la Polizia federale. (Res)