Sanità: Butti, con fascicolo sanitario elettronico sistema più moderno e inclusivo

- Con l’implementazione del fascicolo sanitario elettronico “andiamo nella direzione di un sistema sanitario più moderno e inclusivo per garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute e l’accesso equo ai servizi sanitari”. Così in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. “Oggi si concretizza un importante passo avanti nella digitalizzazione della sanità con l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dello schema di decreto interministeriale sul Fascicolo Sanitario Elettronico, che entra così nella fase operativa. Abbiamo raggiunto un obiettivo Pnrr, frutto del proficuo lavoro compiuto in questi mesi in collaborazione con le Regioni per rispondere alle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari. Grazie alla digitalizzazione modifichiamo le modalità con cui i dati sanitari vengono gestiti e condivisi, nel rispetto della sicurezza e della privacy dei pazienti, ai quali possiamo ora garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle cure su tutto il territorio nazionale, superando i divari tra Nord e Sud. Diamo modo a medici ed operatori di consultare in modo rapido le informazioni cliniche dei pazienti, indipendentemente dalla loro residenza”, aggiunge Butti. (Rin)