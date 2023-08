Ue: Nevi (FI), necessaria maggioranza più omogenea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando, non da oggi, all’avvicinamento di popolari e conservatori. Il tema è capire se c’è la possibilità di fare una maggioranza senza i socialisti. Questa sarebbe per noi la cosa più importante e significativa perché abbiamo visto in questi anni che tra i socialisti, che si spingono sempre di più a sinistra, popolari e conservatori si è creata spesso una spaccatura su alcuni temi come il cambiamento climatico, l’approccio al futuro delle nostre produzioni strategiche, la politica estera". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, a Tgcom24. "Pensiamo che sia necessario fare una maggioranza più omogenea. Questo significa certamente coinvolgere gli amici conservatori, liberali e poi capire se ci sono anche le condizioni per coinvolgere la Lega - ha aggiunto il parlamentare -. Certamente abbiamo dei dubbi rispetto alle forze euro scettiche o che addirittura teorizzano l’uscita dall’Europa". (Rin)