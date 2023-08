Autonomia: Calderoli, buon lavoro a Commissione bicamerale per attuazione federalismo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti e auguri di buon lavoro all'onorevole Alberto Stefani, nominato dai presidenti di Senato e Camera presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. “E auguri di buon lavoro a tutti i componenti della commissione bicamerale”. Lo afferma in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia. “Si tratta di una riforma fondamentale nel percorso verso l'autonomia regionale, di una riforma che ho scritto io stesso da ministro nel 2008 varando otto decreti attuativi della legge 42/2009, una riforma purtroppo poi bloccata dai successivi governi. Finalmente in questa legislatura abbiamo la possibilità di realizzare il federalismo fiscale e l'onorevole Stefani ha la capacità, la competenza e la sensibilità, anche da amministratore territoriale, per completare l'iter parlamentare di questa riforma. Buon lavoro a Stefani, avanti tutta”, aggiunge. (Rin)