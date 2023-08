Reddito cittadinanza: Cgil, Calderone deludente, prorogare misura per non lasciare soli poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deludente l'assenza di concrete risposte da parte della ministra Calderone. “Ribadiamo con forza la nostra richiesta di prorogare almeno fino al termine del 2023 il Reddito di cittadinanza, unico strumento universale di contrasto alla povertà, affinché nessuno venga lasciato solo". Così in una nota la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi, a commento di quanto dichiarato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali nel corso del Question Time di oggi alla Camera sul Reddito di cittadinanza. "Il governo, indulgente con gli evasori e spietato con i poveri - sostiene la dirigente sindacale - continua ad andare avanti senza ascoltare nessuno, con un atteggiamento di crudeltà e insofferenza verso chi si trova in condizioni di bisogno. Una ragione in più - conclude Barbaresi - per proseguire la mobilitazione per non lasciare soli coloro che stanno peggio e per cambiare le politiche sbagliate dell'esecutivo". (Com)