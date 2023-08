Fisco: Fregolent (Azione-Iv), governo disinteressato a ripartenza zone alluvionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il no agli emendamenti alla delega fiscale che prorogano il pagamento di tasse, contributi previdenziali, mutui e premi assicurativi a chi è stato colpito da eventi metereologici avversi mostra plasticamente la lontananza di questo governo dai suoi cittadini. Che il governo sia disinteressato alla ripartenza delle zone colpite dall'alluvione non è un mistero, stupisce però che la riconferma arrivi ogni giorno e in ogni provvedimento". Lo dichiara la senatrice di Azione-Italia viva, Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Ambiente. "Dopo tre mesi dall'alluvione che ha colpito le regioni che sono il motore economico del Paese, e i dati negativi del Pil dovrebbero far scattare il campanello d'allarme, non ci sono ancora le risorse. Quelle che ci sono - sottolinea la parlamentare - non sono immediatamente spendibili. Nulla invece per i privati e per le aziende, su cui non c'è ancora una copertura finanziaria. Nonostante gli sforzi del commissario Figliuolo, finché il governo non metterà mano ai cordoni della borsa non sarà possibile una vera ripartenza e si rischierà addirittura un abbandono definitivo di quelle aree rese ancora irraggiungibili a causa delle frane e della mancata ricostruzione delle strade. Si sveglino in tempo perché l'immobilismo e la mancanza di lungimiranza dell'esecutivo rischia di costare caro a tutto il Paese". (Rin)