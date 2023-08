Municipio Roma XV: presidente, vile furto in Teatro Patologico, solidarietà a direttore e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, esprime "solidarietà al direttore Dario D'Ambrosi e alle ragazze e ai ragazzi del Teatro Patologico che questa notte hanno subito un grave furto all'interno del teatro di via Cassia 472. Un atto vigliacco e codardo - spiega Torquati in una nota - compiuto ai danni di un luogo simbolo del nostro territorio dove da anni con passione si lavora al fianco delle persone con disabilità. Il Teatro Patologico è e resterà uno straordinario esperimento di crescita e integrazione sociale per i nostri ragazzi e si rialzerà anche questa volta. Forza". (Com)