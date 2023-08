Niger: Nevi (FI), Africa asset strategico per nostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Niger "è l’esempio di come l’Europa si debba occupare di più dell’Africa. Bene mantenere la nostra ambasciata aperta per costruire le condizioni per un dialogo diplomatico e risolvere la vicenda con la politica e non con le armi". E' quanto ha affermato il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, a "Coffee break", su La7. "Non è una situazione semplice anche per errori fatti da alcuni nostri partner europei, ma dobbiamo guardare avanti ed essere uniti come Europa per occuparci dell’Africa in maniera nuova e migliore rispetto al passato - ha aggiunto il parlamentare -, coinvolgendo gli Stati Uniti e tutto l’occidente altrimenti non possiamo lamentarci se poi i russi o i cinesi fanno passi in avanti. Questo, per il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra, è un asset strategico".(Rin)