Croazia: sondaggio, Spalato tra le migliori città costiere del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città croata di Spalato è nella lista delle migliori località costiere del mondo. Lo riporta un sondaggio eseguito dalla compagnia di navigazione britannica Fred. Olsen Cruise Lines, secondo quanto riporta la stampa locale. Su una valutazione che ha riguardato 117 città costiere del mondo, in base a parametri come la qualità delle attrazioni culturali, il numero di siti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, la popolarità su Google e la quantità di hashtag sui social network, Spalato è risultata essere al quinto posto, seguita dalla città montenegrina di Castelnuovo (Herceg Novi). Al primo posto della speciale classifica c'è Reykjavik in Islanda, poi Bruges in Belgio, seguita da Napoli e Montecarlo. (Seb)