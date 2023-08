Imprese: Melzi d’Eril (Anima), altro trimestre di grande solidità per il gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro trimestre di grande solidità per il gruppo Anima che continua a generare importanti flussi di cassa e che nel periodo ha anche deciso di rimborsare anticipatamente il debito bancario, senza che questo intacchi minimamente la flessibilità e reattività per possibili operazioni di fusione e acquisizione, e senza variare la consuetudine degli ultimi anni in tema di generosi ritorni per gli azionisti sotto forma di dividendi ordinari e buyback”. Lo dichiara Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore delegato di Anima Holding Spa, commentando i risultati al 30 giugno 2023. “La seconda parte dell’anno si apre con l’ingresso nel perimetro di Castello Sgr, una realtà nel mondo degli alternativi che ben si presta, per la sua storia e grazie al suo management, a replicare il successo di Anima, con un mix di crescita organica e per linee esterne, anche in un settore caratterizzato da una elevata frammentazione degli operatori”, aggiunge l’Ad. (Rin)