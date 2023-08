Cultura: Pirondini, approvata risoluzione M5s su Ico, passo avanti per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata importante per tutto il settore musicale e delle orchestre. È finalmente andata in porto una nostra iniziativa attesa da tutto il settore musicale e delle Istituzioni concertistiche orchestrali. Grazie all'impegno messo in campo dal Movimento cinque stelle è stata approvata in commissione cultura la nostra risoluzione sulle Istituzioni concertistico-orchestrali (Ico), che contiene impegni importanti per il governo attesi da tempo da tutti gli addetti ai lavori. In particolare grazie a questo documento si fa un passo decisivo verso la definizione di un quadro normativo del lavoro del settore, uniformando i contratti per le Ico, sulla base del modello delle Fondazioni lirico-sinfoniche oppure creandone uno ex novo. Ma soprattutto si va verso un incremento della disponibilità delle risorse, consentendo di sostenere appieno i costi fissi per avere almeno 35 professori stabili e organizzare stagioni artistiche di alta qualità e con una programmazione di livello e modificando la disciplina del Fus in modo che a ciascuna delle Ico sia data la possibilità di mettere in campo una programmazione a medio-lungo termine qualitativamente più elevata ed efficiente. In tutto questo un ruolo attivo lo avranno le Regioni, chiamate a contribuire in misura non inferiore all'80 per cento della quota annuale del contributo ministeriale. Inoltre si va verso una innovazione della didattica, permettendo a chi esce dai conservatori di trovare proprio nelle Ico non solo un'opportunità già nel corso del percorso scolastico formativo (stage, esperienze scuola-lavoro, ecc.) ma anche il loro naturale sbocco professionale. Sono fiero del lavoro svolto e del fatto che si sia giunti all'approvazione in commissione all'unanimità. Adesso vigileremo affinché tutto questo trovi effettiva attuazione, ma è chiaro che questo primo passo è una boccata di aria fresca per un settore che attendeva da tempo simili risposte e che abbiamo sostenuto con tutte le forze perché la cultura è il vero motore del progresso del Paese". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura al Senato Luca Pirondini.(Rin)