Senegal: messaggi “sovversivi” dopo arresto leader opposizione, il governo sospende TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Senegal hanno sospeso “fino a nuovo ordine” l’app di condivisione video TikTok a causa della diffusione di messaggi “odiosi e sovversivi” nel quadro delle proteste per l’arresto del leader dell’opposizione Ousmane Sonko, la scorsa settimana. Lo si apprende da un comunicato del ministro della Comunicazione, Moussa Bocar Thiam. Per le stesse ragioni, il governo aveva già bloccato lunedì scorso l’accesso a internet sugli smartphone. “È stato constatato che l’applicazione TikTok è la rete privilegiata da persone malintenzionate che vogliono diffondere messaggi odiosi e sovversivi che minacciano la stabilità del Paese”, ha spiegato il ministro. L’arresto di Sonko ha già provocato tensioni e scontri in Senegal, con tre morti nel sud del Paese e nei sobborghi della capitale Dakar. (segue) (Res)