Senegal: messaggi “sovversivi” dopo arresto leader opposizione, il governo sospende TikTok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane in una nota il ministero dell'Interno ha annunciato l’adozione di misure per "preservare la pace e la tranquillità" mentre le proteste dell'opposizione continuano in alcune città del Paese. Piccoli focolai di protesta sono ancora in corso nella capitale Dakar e a Ziguinchor, città di cui è sindaco il leader dell'opposizione. Le ultime proteste sono state innescate dallo scioglimento del partito di Sonko, i Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità (Pastef). Ieri il ministro dell'Interno, Antoine Felix Abdoulaye Diome, ha motivato la decisione accusando Sonko e il suo partito di aver incitato disordini durante le violente proteste del mese scorso a Dakar contro l'eventuale ricandidatura ad un terzo mandato del presidente uscente Macky Sall (poi scongiurata). Il Pastef, da parte sua, ha rilasciato un comunicato durissimo nel quale denuncia che la stabilità del Senegal "è ormai compromessa, perché il popolo non accetterà mai questa definitiva decadenza del potere nei confronti del 'favorito' (il presidente Sall)". (segue) (Res)