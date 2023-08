Senegal: messaggi “sovversivi” dopo arresto leader opposizione, il governo sospende TikTok (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I video che circolano sui social network mostrano manifestanti che lanciano pietre contro le forze di sicurezza dopo l'arresto e lo scioglimento del partito. Sonko, da parte sua, ha iniziato uno sciopero della fame sostenendo che la sua detenzione sia avvenuta "sulla basi di falsità" e ha dichiarato di attendere la notifica ufficiale dello scioglimento del suo partito per poterlo combattere con "mezzi legali". I sostenitori di Pastef accusano il partito al governo del presidente Sall, l'Alleanza per la Repubblica (Apr), di aver cercato di mettere da parte il suo popolare avversario, che è arrivato terzo alle elezioni presidenziali del 2019, con accuse inventate prima del voto di febbraio. È la terza volta che un partito politico viene bandito in Senegal da quando ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia, nel 1960. Gli altri sono avvenuti prima dell'introduzione della democrazia multipartitica negli anni '70. (Res)