Reddito cittadinanza: Calderone, c'è chi soffia sul fuoco del disagio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo, "attraverso l'incentivo al lavoro e al sostegno necessario ai concittadini più fragili impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno soffia, cercando di costruire dissenso". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, rispondendo a un'interrogazione in Aula alla Camera sulle iniziative volte a ripristinare nell'immediato l'erogazione del reddito di cittadinanza, anche in considerazione delle criticità e delle ricadute sui servizi sociali e sui centri per l'impiego.(Rin)