Roma: sequestrato e sgomberato l'ex hotel Centrale a Pomezia, denunciate 14 persone

- L'ex Hotel Centrale in via Copernico di Pomezia è stato sequestrato e sgomberato da occupanti abusivi, questa mattina dai carabinieri della compagnia di Pomezia con il supporto dei colleghi del Gruppo di Frascati, quelli del X Reggimento Campania e del VI Battaglione Toscana. I militari hanno così eseguito un decreto emesso dal tribunale di Velletri scaturito a seguito delle indagini effettuate dai Carabinieri, iniziate lo scorso mese di dicembre 2022, che hanno accertato la presenza nello stabile di 14 persone, 10 straniere e 4 italiane, che hanno occupato abusivamente le stanze e i locali della struttura, vivendo all'interno in precarie condizioni igienico-sanitarie. I militari hanno denunciato i 14 cittadini per il reato di invasione di terreni ed edifici ed hanno sgomberato l’immobile, affidandolo alla proprietà, a cui è stata demandata la custodia, con un servizio di vigilanza privata per impedire nuove occupazioni.(Rer)