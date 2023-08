Niger: ministero Esteri Spagna riunisce unità di crisi per evacuazione connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha riunito oggi l'unità di crisi per portare avanti l'operazione di evacuazione dei circa 70 cittadini spagnoli rimasti in Niger dopo il colpo di stato militare della scorsa settimana. I funzionari dell'ambasciata spagnola in Niger hanno recentemente fornito ai connazionali presenti nel Paese un indirizzo email e un numero di telefono consolare di emergenza per coordinare l'operazione di evacuazione.(Spm)