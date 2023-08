Giornata gioventù: presidente portoghese de Sousa, accogliamo il Papa a braccia aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo accoglie Papa Francesco "a braccia aperte per cinque giorni indimenticabili". Lo ha detto il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, nel corso di un evento presso il centro culturale Belem di Lisbona, sottolineando che il Paese riceve la testimonianza del Papa sulla "dignità delle persone, tra di loro e nel loro rapporto con la natura" e su valori come speranza, pace, fraternità, lotta contro la fame, oppressione, abuso, xenofobia e intolleranza. Il pontefice, ha proseguito de Sousa, "accoglie i giovani cattolici e i credenti di varie fedi, e anche i non credenti". (Spm)