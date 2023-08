Reddito sociale: Calderone, bomba sociale? Da ministero Interno nessuna indicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scorta di informazioni ricevute dal ministero dell'Interno, "al momento non sono state fornite indicazioni alla rete delle prefetture in relazione alle motivazioni evocate". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, rispondendo a un'interrogazione in Aula alla Camera sulle iniziative volte a ripristinare l'erogazione del reddito di cittadinanza, anche in relazione alla situazione delle fasce più deboli dei beneficiari e all'attuale contesto sociale. Nel corso del 2023, ha aggiunto, "si sono verificate 39 iniziative, di cui tre dal 28 luglio, le quali nel complesso non hanno fatto rilevare particolari turbative".(Rin)