Pnrr: Compagnone (Pd), a rischio progetti alle Torri, presidente Municipio VI intervenga

- Rispetto allo stanziamento dei fondi del Pnrr "arrivano notizie non confortanti dal governo per il Municipio VI di Roma. In questi giorni i cittadini sono fortemente preoccupati per i fondi destinati al territorio che il governo Meloni, sempre più lontano dagli ultimi, sta mettendo a rischio". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd al Municipio Roma VI, Fabrizio Compagnone. "Le risorse in questione sono quelle previste nel Pnrr per la riqualificazione del plesso residenziale pubblico di Tor Bella Monaca e la ristrutturazione di ben due biblioteche, quella di Largo Monreale a Borghesiana e quella di Collina della Pace a Borgata Finocchio, luoghi di cultura e aggregazione che andrebbero riqualificati e rilanciati - aggiunge -. A tal proposito si nota un silenzio assordante da parte della maggioranza e del presidente del Municipio. Non si può pensare che quando le cose non vanno bene, l'unico e solo capro espiatorio è il Sindaco, anche quando le competenze sono altrove e quando le cose funzionano, invece, si attribuiscono a chiunque tranne al governo cittadino. Speriamo in un sussulto da parte del presidente del Municipio a favore del territorio che dovrebbe rappresentare". ì (Com)