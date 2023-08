Sardegna: a luglio record di passeggeri all'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione estiva si apre con un’ottima performance dell’aeroporto di Cagliari. In particolare, luglio supera per la prima volta il muro dei 600 mila passeggeri (arrivi + partenze) e batte il record di agosto 2019. In pratica, è come se a luglio avessero viaggiato tutti gli abitanti della provincia di Cagliari se non di più. Dopo maggio e giugno, chiusi rispettivamente con 443.775 e 525.698 passeggeri, i 614.674 passeggeri di luglio portano il totale di viaggiatori di questo inizio estate a quota 1.584.147 (maggio-luglio). La crescita anno su anno dei primi tre mesi della Summer ’23 è stata sostenuta dall’exploit dei volumi di traffico sulle direttrici internazionali: +11,8 per cento a maggio, +10,4 per cento a giugno e +11,9 per cento a luglio. (segue) (Rsc)