Sardegna: a luglio record di passeggeri all'aeroporto di Cagliari (2)

- Il mese appena trascorso fa registrare un incremento del 5,5 per cento sui passeggeri di luglio 2022 e cresce del 4,8 per cento rispetto a luglio 2019. In valori assoluti, a luglio 2023 sono stati 412.762 i passeggeri che hanno volato sulle 41 rotte nazionali; 201.912, invece, i viaggiatori sulle 50 tratte internazionali. Da gennaio a luglio 2023 il principale scalo sardo è stato scelto da 2.702.493 passeggeri, dato che evidenzia una crescita del 13,9 per cento nel raffronto con lo stesso periodo del 2022 e del 3,9 per cento rispetto a gennaio-luglio 2019. Il trend positivo riscontrato finora fa guardare con ottimismo al prosieguo della stagione estiva 2023, forte di 91 collegamenti diretti tra 18 Stati operati da 23 compagnie aeree. (Rsc)